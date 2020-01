Se inchid scolile? Gabriela Firea: Sunt 939 de cazuri de gripa sezoniera la copiii din invatamantul de stat

Primarul general Gabriela Firea a anuntat, luni, la Comandamentul de urgenta convocat din cauza cazurilor de gripa, ca s-au inregistrat deja 939 de cazuri de gripa sezoniera la copii din invatamantul de stat.

Firea precizeaza ca exista presiune din partea parintilor pentru inchiderea uniatilor de invatamant, dar decizia nu este a Primariei. ”Daca ni se cere de la Ministerul Sanatatii, ne vom conforma”, a anuntat Firea.

”Avem o situatie in crestere. Avem raportate 939 de cazuri de gripa sezoniera la copii. Pentru a face o comparatie, anul trecut la 1 februarie aveam 817 cazuri. Nu e de speriat, dar e de remarcat ca avem un numar mai mare decat anul trecut”, a declarat, Gabiela Firea, in cadrul Comandamentului de urgenta convocat din cauza cazurilor de gripa.

Firea a precizat ca nu Primaria Capitalei sau primariile de sector iau decizia inchiderii unitatilor de invatamant.

”Nu Primaria Capitalei si nu primariile de sector care au in administrare scolile pot decide momentul in care pot fi inchise scolile. S-a facut comparatie cu situatia in care scolile au fost inchise din cauza vremii. Acolo aveam noi atributii. Acum, avand in vedere ca este o problema de sanatate, gravitatea situatie o poate stabili Ministerul Sanatatii, care ne comunica ce conduita trebuie sa luam. Nu trebuie sa ne alertam inutil, dar nici nu putem spune ca nu se intampla nimic.

Ni se cere insistent sa intrerupem cursurile. Ii inteleg pe parinti, dar cred ca trebuie sa urmam sfatul medicilor si sfatul persoanelor competente. Acolo unde s-au intrerupt cursurile la unele grupe, decizia s-a luat pentru ca erau deja cateva cazuri confirmate. Dar a interupe in totalitate cursurile nu este o decizie pe care sa o ia Primaria. Daca ni se cere de la Ministerul Sanatatii, ne vom conforma”, a mai spus Gabriela Firea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.