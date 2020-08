Se intampla in Germania: 900 de rezultate pozitive nu au fost comunicate persoanelor testate!

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Aproximativ 44.000 din cele 85.000 de persoane testate în landul german Bavaria la revenirea în țară, acum mai bine de o săptămână, încă așteptau miercuri rezultatele investigațiilor. Dintre acestea, 900 sunt depistate pozitiv la testul pentru coronavirus, au admis oficialii bavarezi, care au lucrat toată noaptea de miercuri spre joi pentru […] The post Se întâmplă în Germania: 900 de rezultate pozitive nu au fost comunicate persoanelor testate! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.