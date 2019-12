Se intoarce la Pro TV?! Ce se intampla cu Victor Slav, dupa ce a fost „pus pe liber” de Kanal D

Victor Slav a fost amfitrionul a trei emisiuni la postul Kanal D, insa acum se afla… pe liber. Dar nu are de gand sa stea foarte timp pe tusa, asa ca se pregateste o noua mutare surpriza.

Vedeta este… fara salariu la Kanal D, din cauza ca nu apare pe post, iar situatia trebuie sa se schimbe, fireste. Se discuta despre o revenire ”pe sticla” a lui Victor Slav, singura intrebare fiind aceea referitoare la postul ales. Primele informatii il dau ca membru al echipei Kanal D, in show-ul “Survivor”, care se va filma in Republica Dominicana. Victor Slav doreste sa fie moderator, nu concurent, iar discutiile sunt in plina desfasurare.

Dar n-ar fi exclusa nicio colaborare cu Pro TV, cu atat mai mult cu cat Victor Slav a prezentat rubrica ”Meteo” acolo, cu mai multa vreme in urma. La Kanal D, Victor Slav a putut fi urmarit in emisiunile “Wowbiz”,“Vulturii de noapte” si“Imi place dansul”.

”Suntem foarte apropiati, vine catre mine cand are o problema”

Victor Slav si Bianca Dragusanu au impreuna o fetita, Sofia. Desi au divortat, cei doi au pastrat legatura, in special pentru micuta lor, acum in varsta de trei ani.

„Este incredibil si fascinant pentru mine cum un copil atat de mic poate fi atat de empatic. Exista intre noi o conexiune foarte puternica. Incerc sa o vad cat de des pot si imi permite timpul. Ea sta la bunica ei acum, asa ca ori ma duc eu acolo, ori vin ele aici, destul de des. As prefera mai des, dar in momentul de fata pentru ea este bine sa locuiasca acolo, deoarece nu exista poluare, mananca sanatos, legume si fructe din curte. La gradinita, va veni la Bucuresti. Dar acum e in mediul perfect pentru dezvoltarea ei. Din ce am observat, se aplica vorba ca fetele sunt mai apropiate de tati. Acum Sofia este mica, dar vorbim, povestim… Suntem foarte apropiati, vine catre mine cand are o problema, ma percepe ca pe un protector si, recunosc, ma topesc de dragul ei, ma emotioneaza teribil.„, a povestit Victor Slav, potrivit viva.ro.

