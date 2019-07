Se lanseaza unicul card de reduceri dedicat in exclusivitate persoanelor cu dizabilitati!

Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati "Well" lanseaza unicul card de reduceri pentru bunuri si servicii, dedicat in exclusivitate persoanelor cu dizabilitati din Romania, denumit WellCard. Proiectul continua lupta organizatiei in scopul caritabil al ajutorarii persoanelor cu dizabilitati si pentru integrarea lor in munca, in viata sociala si economica.