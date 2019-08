Se LEGALIZEAZA consumul recreativ de cannabis! Vezi unde

cannabis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luxemburgul a facut apel catre tarile vecine din Uniunea Europeana sa-si relaxeze legislatia privind drogurile, in timp ce Ministerul Sanatatii din aceasta tara a confirmat planurile de a deveni prima tara din Europa care legalizeaza consumul si productia de cannabis, scrie The Guardian. „Aceasta politica privind drogurile din ultimii 50 de ani nu a functionat”, a declarat Etienne Schneider pentru Politico. „Interzicerea tuturor a facut-o mai interesanta pentru tineri ... Sper sa obtinem o atitudine mai deschisa fata de droguri”, a precizat acesta. Si-au infiintat propria cultura de cannabis. O femeie si un barbat au fost retinuti Locuitorii cu varsta peste 18 ani trebuie vor putea c ...