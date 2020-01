Se limiteaza accesul la Spitalul de Boli Infectioase Constanta pentru reducerea riscului de imbolnaviri

Măsuri speciale la Spitalul Municipal de Boli Infecțioase Constanța pentru reducerea riscului de îmbolnăviri prin afecțiuni respiratorii acute.- managerul Spitalului Municipal de Boli Infecțioase Constanța: "Am înregistrat în ultima perioadă peste 40 de cazuri de gripă. Chiar dacă NU ne confruntăm cu o epidemie, am luat măsura de restrângere a vizitelor și încercăm să izolăm bolnavii pe tipuri de afecțiuni. Recomandăm populației să păstreze regulile de igienă, să evite locurile aglomerate, mai ales pentru copiii mici care nu au imunitatea formată. Gripa are perioadă de incubație foarte scurtă. Cei care intră în contact cu virusul prezintă febra, tuse, dureri musculare, osoase, dureri ale globilor oculari. La apariția primelor simptome este bine ca pacienții să se prezinte la medic pentru stabilirea tratamentului adecvat."Spitalul Municipal de Boli Infecțioase Constanța are 220 de paturi, laborator propriu specializat pentru bolile transmisibile și compartiment de Terapie Intensivă cu linie de gardă care funcționează la capacitate maximă. Unitatea medicală, aflată în administrareaPrimăriei Municipiului Constanța, a fost dotată cu un robot de dezinfecție a suprafețelor ce acționează asupra celor mai puternici germeni ce cauzează infecții. Aparatul distruge microbi patogeni rezistenți și poate fi mutat în orice încăpere cu risc infecțios. Tot pentru combaterea infecțiilor a fost achiziționat și un aparat de scanare a igienei mâinilor personalului medical.