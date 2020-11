Se lucreaza intens pentru crearea unei plaje generoase in statiunea Mamaia (video)

Echipele acționează la fața locului pentru a finaliza o plajă generoasă în stațiunea Mamaia, imagini puteți vedea în secțiunile Galerie foto și Video.

Sezonul estival urmărtor aduce noutăți în stațiunea Mamaia.Echipele acționează la fața locului pentru a finaliza o plajă generoasă în stațiunea Mamaia.Lucrările au loc în cadrul proiectului “Reducerea Eroziunii Costiere, Faza II (2014-2020)” – Lotul 2 – protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia.Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.Scopul acestui proiect este sa asigure protectia la eroziunea liniei tarmului in conditii medii anuale cat si in timpul evenimentelor cu perioadade recurentade pana la 1/100 ani, pentruo duratade viataproiectatade 50 ani.•Protectia coastei litoralului Marii Negre pe teritoriul Romaniei de efectele eroziunii costiere prin dezvoltarea unui program de lucrari specifice care au in vedere reabilitarea si protejarea liniei tarmului, a terenurilor adiacente si a ecosistemelor de uscat si marine;•Protejarea infrastructurii economice si a obiectivelor socialepericlitate de procesele de eroziune marina; •Implementarea unui program integrat de monitorizare a zonei costierecare sa vina in sprijinul operatiunilor si lucrarilor de intretinere, pe termen mediu si lung.