Se lucreaza intr-un ritm alert la modernizarea Soselei Iasi-Barnova - FOTO

Primarul Mihai Chirica anunta, printr-o postare publicata pe o retea de socializare ca se lucreaza intr-un ritm alert la modernizarea Soselei Iasi-Barnova ''Lucram zilnic la modernizarea Soselei Iasi-Barnova si vom turna in fiecare zi cca 70-80 m de strada pana vom finaliza cei peste 2500 ml. Vreau ca in maxim trei luni sa finalizam betonarea! Alte lucrari complementare le vom adauga pe parcurs. Va multumesc pentru intelegere!'' se arata in postarea publicata pe o retea de socializare de primaurl municipiului Iasi, Mihai Chirica.