Se mareste lista. Si Mihai Fifor va candida 

Mihai Fifor si-a anuntat intentia de a candida in cadrul Congresului Extraordinar al PSD pentru functia de secretar general PSD. Purtatorul de cuvant al social-democratilor si-a facut cunoscuta dorinta pe pagina a de . „Am luat hotararea sa candidez in cadrul Congresului Extraordinar al partidului pentru functia de secretar general PSD. Cum a reactionat Stefanescu dupa ce si-a aflat "contracandidatul" la functia din PSD In aceste momente deloc usoare pentru partid, vreau sa ma implic mai mult, sa muncesc mai mult si sa fiu alaturi de colegii mei. Cred ca pot face cel mai bine toate aceste lucruri din functia de secretar general, parte dintr-o echipa pe care votul colegilor o va decide ...