Se modifica varsta de pensionare. Care este categoria vizata. Legea, promulgata de Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite.

Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea in munca, de patru luni, pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca, reducerea varstei standard de pensionare incepand cu primul an de stagiu de cotizare realizat in aceste conditii, conform Agerpres.

Potrivit actului normativ, pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca, ce constituie stagii de cotizare in conditii normale si anume patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca, fata de trei luni cat se prevede in prezent.

Proiectul a fost initiat de mai multi parlamentari PSD.

Prin aceste modificari se doreste o rezolvare a problematicii actuale privind conditiile grele, deosebite de munca. Munca desfasurata in astfel de conditii impune si obliga la un efort sporit si un grad de pericol profesional suplimentar, au explicat initiatorii, acestia dand ca exemplu salariatii din Complexul Energetic Oltenia.

