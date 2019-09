Se ofera recompensa: Aparat de fotografiat, pierdut de un turist in statiunea Neptun!

Un turist cere ajutorul cetăţenilor pentru a-şi gasi aparatul de fotografiat pierdut în staţiunea Neptun."Suntem in vacanta in statiunea Neptun, si am pierdut un aparat de fotografiat Nikon D5100 pe drumul care intra in statiune de pe drumul national in jurul orei 18:00, data 02.09.2019. Aparatul era intr-o genta gri/negru cu inscriptia Nikon.Din pacate am uitat geanta pe masina si cum am iesit din curtea cabanei unde suntem cazati a cazut pe carosabil!Dupa cateva minute a sosit un autoturism cu o culoare inchisa din care a coborat soferul si a luat de pe carosabil.(declaratia veciniilor)In geanta mai era o suma aprox.300-350 lei, langa geanta mai era rochita fetitei mele. Pe cardul de memorie erau poze cu familia (mama,sotia si fetitele).Ofer recompensa!Nr. telefon 0740038661".Foto cu titlu ilustrativ