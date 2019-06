Se pregatește razbunarea PSD, dupa ce UDMR a anunțat ca voteaza moțiunea de cenzura

Premierul Viorica Dancila a oferit primele declaratii dupa incheierea Comitetului Executiv al PSD cu privire la Congresul ce va avea loc in 29 iunie. "A fost o decizie luata prin vot, vom asigura cvorumul, dar nu se va vota" a spus Viorica Dancila, privind motiunea de cenzura.

Potrivit dezvăluirilor publicate astăzi de Acta Musei Plagiensis, un fost doctorand al lui Gabriel Liiceanu, Cristian Ciocan, a obtinut titlul de doctor al Universitatii din Sorbona printr-un autoplagiat de 45%. Ciocan a tradus cca 200 pagini ale tezei sustinuta in limba romana, integrandu-le in teza de doctorat din Franta.

Scriitorului, istoricului si, nu in ultimul rand, jurnalistului Florian Bichir i s-a publicat una din carti la o editura cu mare prestigiu, cunoscuta in strainatate ca fiind destul de exclusivista, in sensul ca nu oricine poate publica acolo. Cu atat mai important este ca editura a fost cea care l-a contatctat pe Bichir pentru tiparirea cartii.