Se pregatește un CUTREMUR in justiție: CJUE se pronunța pe doua decizii cu impact MAJOR

Avocatul Gheorghe Piperea reamintește faptul că, luni, Curtea de Justiție a Uniunii Euroepe (CJUE) va pronunța două decizii care privesc România. Prima va fi cea referitoare la Secția Specială de Investigare a unor Infracțiuni din Justiție, iar a doua vizează obligativitatea menținerii MCV.

”Luni se judeca la CJUE* sesizarea referitoare la SIIJ*. Doar ca CJUE nu are competente pe organizarea judiciara. Nu inteleg de ce se insistă cu șarada asta. Poate pentru a crește numărul euroscepticilor?

Tot luni se judeca si chestiunea obligativitatii MCV*. Reamintesc ca CCR a decis anul trecut ca MCV este doar o recomandare, si nicidecum o obligatie mai presus de Constitutie. Dar ce mai conteaza asta cand tari “amicale” cu drepturile omului in Romania, ca Suedia, Olanda si Belgia, si-au facut pledoariile in asa fel incat sa se consacre obligativitatea MCV (dar numai in cazul Romaniei) si desfiintarea SIIJ? Ar fi minunat ca MCV sa fie considerat obligatoriu, la halul in care a fost emis ultimul raport, cel secretizat securistic de doi fosti ministri ai fostului guvern. Serviciile secrete ar fi din nou ridicate la rangul de făcători ai justiției, protocoalele secrete ar redeveni, retroactiv, valabile, iar magistratii ar putea redeveni “independenti”, sub mirifica presiune cooperativa a dna si sri.