Se pregatește un film biografic despre emblematicul muzician de blues B.B. King

Un film biografic oficial despre muzicianul blues B.B. King va intra în pre-producţie anul viitor, a confirmat pentru Variety compania care administrează moştenirea artistului, potrivit news.ro.

Citește și: Polițistul economic PICCJ care 'VISA' la 1,1 milioane de euro în timpul stării de urgență plasat în arest la domiciliu - În alte trei dăți CAB a respins decizia

Supranumit „King of the Blues”, Riley B. King, cunoscut sub numele de B.B. King, a lansat peste 50 de albume în cariera sa începută în anii 1940. Cunoscut pentru clasicele „3 O'Clock Blues" şi „The Thrill Is Gone" şi pentru colaborările cu nume importante ale muzicii blues, rock şi pop, B.B. King a fost inclus în Blues Foundation Hall of Fame în 1980 şi în Rock and Roll Hall of Fame în 1987.

Citește și: De aproape 20 de ori, în opt ani, a avut 'CONFERENȚIARUL' Baranga șansa de a pune punct infracțiunii de înșelăciune - Detaliile cazului

A câştigat 15 premii Grammy şi a primit şi premiul Recording Academy's Lifetime Achievement, în 1987. Muzicianul a murit pe 14 mai 2015, la vârsta de 89 de ani.

Filmul care va fi realizat de The Estate of B.B. King este diferit de proiectul „The Thrill Is On”, care are drept subiect prietenia muzicianului cu bateristul Michael Zanetis, care va fi producător şi co-scenarist.

În octombrie, Wendell Pierce („The Wire”, „Selma”) a anunţat că va interpreta rolul B.B. King în acest film, astfel că a fost creată o confuzie.

Citește și: 'O avem pe doamna în portofoliu',îi spunea consilierul ALDE 'partenerului de afaceri' cu Unifarm-'Încă nu, analizează pechinezii stocul', se plângea afaceristul

„«The Thrill Is On» nu este un film biografic în sensul tradiţional. Este o versiune dramatizată a unei poveşti de prietenie reală în spiritul filmului «Round Midnight»”, a explicat ulterior actorul.

Pierce şi Zanetis au spus că King le-a dat, înainte de a muri, permisiunea să realizeze acest film.

The Estate of B.B. King a clarificat recent: este vorba despre două proiecte separate - „The Thrill Is On”, care nu este asociat companiei, şi biografia vieţii lui King, care este produsă de aceasta.

Citește și: DOSAR Consilierul ALDE Gal Avram a primit electrocasnice de peste 60.000 de lei pentru 'AJUTORUL' dat la contractele Covid - Bunurile aveau VICII ASCUNSE

Vassal Benford, preşedinte, a spus că The Estate of B.B. King nu respinge „The Thrill Is On”, chiar dacă nu este implicată în proiect.

În prezent, este căutat actorul care să interpreteze rolul principal, iar un regizor important va fi la cârma proiectului, a mai trasmis compania.