Se pregatește un lungmetraj despre viata actorului Steve McQueen

Wonderfilm Media a achiziţionat drepturile biografiei „Steve McQueen: The Life and Legend of a Hollywood Icon”, scrisă de Marshall Terrill şi lansată în 2010, şi o va adapta pentru marile ecrane, informează The Hollywood Reporter.

Terrill a petrecut zece ani cercetând pentru această carte, care urmăreşte viaţa actorului de la începuturi până la succesul de la Hollywood şi moartea, la vârsta de 50 de ani, în Mexic, pe 7 noiembrie 1980.

McQueen era supranumit ”King of Cool".

A jucat în filme de succes ca „The Magnificent Seven”, „The Great Escape”, „The Sand Pebbles”, „The Thomas Crown Affair”, „Bullitt”, „The Getaway”, „Papillon” şi „The Towering Inferno”.

De-a lungul anilor, cartea lui Terrill a atras atenţia mai multor regizori. Între ei: James Gray şi Steven Soderbergh. Şi a unor actori ca Ryan Gosling, Jeremy Renner şi Channing Tatum.

Lungmetrajul pregătit de Wonderfilm va fi produs de Jeff Bowler, Bret Saxon şi Dan Grodnik, iar Terrill va fi producător executiv şi consultant. Mitchell Welch va fi, de asemenea, producător executiv.

Filmul biografic va schiţa şi improbabila intersecţie a lui McQueen cu Charles Manson. „Când am aflat din cartea incredibil de documentată a lui Marshall că McQueen ar fi trebuit să fie în casa lui Sharon Tate în noaptea în care Manson a comis crimele, am fost imediat prins în firul poveştii”, a spus Bowler.

Potrivit cărţii, Manson i-ar fi trimis un scenariu lui McQueen, care l-a refuzat, astfel că actorul a ajuns primul pe lista de asasinate a sectei lui Manson. Acest fapt ar fi fost admis de Susan Atkins, membră a sectei, în timpul încarcerării.

Wonderfilm finanţează în totalitate proiectul.