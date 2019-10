Se pregatea sa faca nunta, insa a ajuns sa fie inmormantata in rochie de mireasa! Povestea tragica a femeii care a fost injunghiata de 7 ori

In randurile urmatoare va prezentam povestea tragica a unei femei de 35 de ani care tocmai fusese ceruta in casatorie de iubitul sau si se pregatea nerabdatoare de nunta, asteptand momentul in care va ajunge in fata altarului alaturi de barbatul iubit. Cele mai fericite zile din viata sa aveau sa se transforme intr-un adevarat cosmar, pentru ca tanara a fost ucisa cu sange rece de un individ nemilos care a lasat-o sa zaca intr-o balta de sange in plina strada. Familia indurerata a decis apoi ca aceasta sa fie inmormantata in rochia de mireasa pe care si-o alesese, dar nu a mai avut ocazia sa o poarte.

A murit la doar o saptamana dupa ce a fost ceruta in casatorie

Tragedia a avut loc pe 18 septembrie 2018, la mai putin de o saptamana de cand Wendy fusese ceruta in casatorie de barbatul cu care urma sa-si petreaca intreaga viata, daca soarta nu ar fi avut alte planuri. In jurul orei 18:30, tanara a ajuns acasa de la serviciu, intrucat stabilise cu o prietena sa mearga impreuna pentru a-si alege rochia de mireasa mult-visata. Inainte, insa, a vrut sa alerge putin, mai ales ca se pregatea pentru Maratonul de la Boston. La ora 21:00, Daniel, iubitul sau, a ajuns acasa si spera sa o intalneasca, dar Wendy era de negasit.

S-a gandit ca viitoarea sotie este ocupata cu alegerea rochiei de mireasa, asa ca nu si-a facut griji. A facut mai intai un dus, apoi, vazand ca aceasta nu da niciun semn de viata, i-a trimis un mesaj. „Esti bine?” a scris barbatul. Nu a primit niciun raspuns, asa ca a folosit o aplicatie pentru a-i localiza telefonul si astfel a vazut ca era la doar doua blocuri distanta.Cu doar o ora mai devreme, intr-un restaurant din apropiere o femeie in echipament sport a intrat tarandu-se. Era Wndy. Vazand ca sangereaza puternic, oamenii i-au sarit imediat in ajutor. Fusese injunghiata de sase ori in cap si gat si inca o data in spate, iar momentul in care a intrat in localul respectiv a fost surprins de camerele de supraveghere.

Ucigasul a fost prins dupa doua zile si condamnat la 35 de ani de inchisoare

In tot acest timp, Daniel alerga disperat spre locatia telefonului logodnicei sale, convins ca s-a intamplat ceva grav. Cum la fata locului erau parcate mai multe masini de politie cu girofaruri, tanarul s-a gandit ca Wendy a fost lovita de o masina. Avea sa afle, insa, ca femeia care ar fi trebuit sa-i devina sotie fusese injunghiata in plina strada.

In doar 48 de ore de la tragedie, un barbat fara adapost, numit Anthony Crawford, in varsta de 24 de ani, a fost arestat intr-un parc, la doar o mila distanta, pe baza amprentelor de pe cutitul gasit de anchetatori la locul faptei. Pentru fapta sa, ucigasul isi va petrece urmatorii 35 de ani dupa gratii. Nimic nu va putea sterge, insa, durerea din sufletele tuturor celor dragi, carora nu le vine nici acum sa creada ca Wendy nu mai este in viata.

