Se propune imbunatatirea gestionarii apelurilor pentru situatii deosebite de urgenta

În cursul zilei de ieri, 27.07.2019, Viorica Dăncilă a condus o ședință cu reprezentanții mai multor instituții, în care s-a decis, printre altele, înființarea unui comitet interministerial care are ca scop stabilirea unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situații critice la nivelul întregului aparat de stat.În acest sens, Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne dr. Raed Arafat a convocat astăzi, la sediul MAI, o primă întâlnire a comitetului, la care au participat reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.Comitetul are ca obiect analiza modului de preluare și localizare a apelurilor de urgență 112, a apelantului, precum și îmbunătățirea dispecerizării.La această ședință s-a discutat despre structura raportului care va fi prezentat premierului în termen de 15 zile, fiind stabilite măsuri pe termen scurt, mediu și lung în sarcina tuturor responsabililor implicați.Printre sarcinile menționate în acest raport se numără modificarea legislației în ceea ce privește modul de implementare a sistemului de localizare, precum și o analiză referitoare la cartelele prepaid neidentificabile.De asemenea, se are în vedere urgentarea modernizării sistemului informatic 112, inclusiv a infrastructurii sistemului existent prin atribuirea contractului cu clauză suspensivă, fără a mai aștepta decizii suplimentare pe marginea contestațiilor care au condus la blocarea licitației lansate de către STS la 11.08.2018, având în vedere că există deja o decizie recentă a CNSC (26.07.2019) pe baza căreia se poate semna contractul.Nu în ultimul rând, o măsură importantă se referă la îmbunătățirea procedurilor de gestionare a apelurilor pentru situații deosebite, precum cea a răpirii de persoane.Reprezentanții instituțiilor nominalizate vor transmite propuneri la proiectul raportului de eficientizare a timpilor de răspuns în situații critice, până la finalul zilei de astăzi.Astfel, începând de mâine vor putea fi prezentate soluțiile care pot fi luate pentru îmbunătățirea activității, comunică Ministerul Afacerilor Interne.