Se pun in vanzare biletele pentru meciurile cu Norvegia si Malta. Vezi de unde sa-ti cumperi

Federatia Romana de Fotbal anunta punerea in vanzare a biletelor pentru meciurile pe care echipa nationala a Romaniei le va disputa in luna iunie, in deplasare, in Norvegia si in Malta, in preliminariile Euro-2020. Suporterii romani au rezervate 2.000 de bilete pentru meciul din Norvegia si 500 de tichete la partida din Malta. O noua identitate vizuala pentru Federatia Romana de Fotbal La ambele meciuri, pretul unui tichet este de 95 de lei (20 euro). Suporterii au si posibilitatea de a achizitiona un pachet format din bilet si esarfa la pretul de 118 lei (25 euro). Data limita de achizitionare a biletelor este 31 mai 2019, ora 15.00. Biletele pentru aceste jocuri de calificare la Euro-2020 sunt disp ...