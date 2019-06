Se redeschide spatiul anticariat "Galeriile Grumazescu" in strada Lapusneanu sub forma unui spatiu expozitional/de evenimente.

Dumitru I Grum zescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Spatiul in care vreme indelungata a functionat galeriile anticariat ale lui Dumitru Grumazescu din strada Lapusneanu va fi redeschis. Acesta va functiona sub forma unui spatiu expozitional/de evenimente. Spatiul nu va mai avea si componenta de anticariat, insa va pastra cea culturala. Continuand traditia manifestarilor culturale dedicate Iasului, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iasi va invita sambata, 15 iunie 2019, incepand cu ora 10:00 la evenimentul prilejuit de redeschiderea spatiului cultural din strada Lapusneanu, numarul 24. Pe strada Lapusneanu, cunoscuta in trecut drept Ulita Sarbeasca si strabatuta de mari personalitati precum Eminescu, Creanga, Cuza, vestitul anti ...