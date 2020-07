Se reiau lucrarile la Crucea Eroilor Romani“ din Muntii Bucegi

• Lucrările au intrat în conservare în data de 2 decembrie 2019Ministerul Apărării Naționale a anunțat reluarea lucrărilor de reabilitare a „“, monument istoric situat în Munții Bucegi, la altitudinea de 2.291 m, în apropiere de Vârful Caraiman.Iată informațiile oficiale, puse la dispoziție deLucrările au intrat în conservare în data de 2 decembrie 2019, după ce au fost efectuate măsurile specifice de pregătire a monumentului pentru anotimpul rece, iar, în urmă cu aproape o săptămână, constructorul a început refacerea organizării de șantier, transportul materialelor, reamenajarea împrejmuirii și verificarea echipamentelor. Deși în luna iunie a acestui an condițiile meteo la altitudinea monumentului au fost preponderent nefavorabile, echipa de constructori a reușit să desfășoare operațiunile pregătitoare astfel încât redeschiderea șantierului să fie realizată conform graficului stabilit.În acest an, vor fi sablate ultimele tronsoane metalice, soclul și platforma de acces la monument, va fi acoperită anticoroziv întreaga structură metalică și se vor finaliza amenajările interioare. De asemenea, se vor monta lămpile electrice și instalațiile interioare de iluminat și va fi realizată instalația de ventilație în subsol.Periodic, echipa de implementare a proiectului compusă din specialiști din cadrul Secretariatului general şi Direcţiei domenii şi infrastructuri efectuează vizite de lucru la Monument, pentru verificarea stadiului lucrărilor.Până în prezent au fost executate următoarele lucrări:1. Rețele exterioare:- a fost executat branșamentul electric în lungime de 3000 m;- au fost montate căminele de tragere;- a fost executată instalația priza de pământ;- a fost executată instalația de paratrăsnet.2. Structura metalică:- s-a efectuat sablarea structurii metalice și aplicarea primului strat de grund la 15 tronsoane din totalul de 20 de tronsoane, pe o suprafață de 880 mp din 1100 mp.3. Soclu și platforma de acces:- au fost realizate fundațiile și pereții stației de epurare din subsolul soclului;- echipamentele din subsol au fost amplasate pe poziție;- a fost refăcută parțial terasa peste subsolul soclului.4. Organizarea de șantier la nivelul Crucii Caraiman:- este executată în proporție de 99 %.***În calitate de administrator legal al monumentului, Ministerul Apărării Naționale derulează, în perioada 9 mai 2016 - 30 septembrie 2022, proiectul cu titlul „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/ Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.Valoarea proiectului este de 19.159.031, 29 lei, dintre care 15.946.043,78 lei reprezintă finanțare din fonduri europene, iar 3.212.987,51 este valoarea cofinanțării proprii pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Proiectul este implementat de Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale, cu sprijinul Direcției domenii și insfrastructuri.Obiectivul general al proiectului este promovarea istoriei și identității naționale prin conservarea, protejarea și valorificarea unui monument cultural și istoric de referință pentru România, Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial, iar obiectivele specifice vizează, pe de o parte, restaurarea, reabilitarea, conservarea monumentului și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul monumentului și, pe de altă parte, creșterea numărului de vizitatori la monument cu minim 6%, în primul an după finalizarea lucrărilor de intervenție.Lucrările la obiectiv pot fi efectuate numai în perioada caldă, depinzând de condiţiile meteorologice. Astfel, în perioadele 1 septembrie 2018 - 8 iulie 2019 și 2 decembrie 2019 - 8 iulie 2020 lucrările au fost conservate, fiind efectuate măsuri specifice de pregătire a monumentului pentru timpul friguros.Sursa foto: descopera.ro