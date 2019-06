Se reiau negocierile pentru sefia Parchetului European: un europarlamentar explica de ce cresc sansele lui Kovesi

Sansele fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, de a fi numita in functia de sef al Parchetului European, sunt in crestere. Asta in contextul in care Executivul francez negociaza functii importante la nivelul institutiilor UE, iar sustinerea politica pentru functia de procuror-sef european pentru candidatul francez, Jean-Francois Bohnert, va fi mai mica.