Se ridica un gard imprejurul Farului Carol I (galerie foto si video)

Imagini mai puțin obișnuite pentru vizitatorii Portului Constanța, în această seară. Sub ochii lor, s-au făcut pregătirile pentru un gard care va împrejmui Farul Carol I, cel de-al doilea far al Constanței ce a călăuzit navele în siguranță spre port.Pentru ridicarea viitorului gard împrejurul Farului Carol I, au fost amplasați pilonii ce vor susține îngrădirea și au fost aduse materialele de construcție.Farul Carol I a fost construit în 1909, fiind „prezent“ la inaugurarea Portului Constanța, la data de 27 septembrie. Farul are o înălțime de 21,75 m deasupra nivelului mării și este montat într-un turn de piatră, având o lampă electrică ce număra 104 becuri.Potrivit autoarei constănțene Aurelia Lăpușan, pe două dintre fațade au fost montate basoreliefurile înfățișând chipul regelui Carol și al împăratului roman Traian, și o placă cu textul ”Portul Constanța mărit și apărat de valurile mării sub domnia regelui Carol l”.Conform sursei citate, în timpul celor două războaie mondiale clădirea a suferit numeroase distrugeri și pagube. Mai apoi însemnele regale au fost date jos de vremelnicii puterii. În continuare, potrivit aceleiași surse, cu ocazia marilor sărbători prilejuite de centenarul începerii lucrărilor portului, la 26 septembrie 1996, pe lângă alte multe manifestări omagiale a fost refăcută din bronz, pe cheltuiala Administrației portului, toată lucrarea decorativă de la început.