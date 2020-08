Se schimba regulile de testare pentru COVID-19. Recomandarile Institutului Național de Sanatate Publica

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a schimbat regulile de testare pentru noul coronavirus. Specialiștii institutului recomandă testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane. Concret, printre cei care vor avea prioritate la testare se numără gravidele, cei care suferă de cancer, medicii sau persoane instituționalizate, asimptomatice. INSP a anunțat, marți, că recomandă prioritizarea testării […] The post Se schimbă regulile de testare pentru COVID-19. Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.