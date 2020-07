Se schimba strategia raportarii cazurilor de coronavirus

Premierul Ludovic Orban a declarat marţi că în perioada următoare vor fi emise câteva ordine de ministru care să cuprindă, printre altele, şi “obligativitatea noului tip de raportare” privind situaţia cazurilor de infectare cu noul coronavirus. “Împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu domnul ministru Tătaru am constatat necesitatea câtorva ordine care trebuie emise. Ordinul privitor […] The post Se schimbă strategia raportării cazurilor de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.