Se schimba TOT ce se știa despre EXTINCȚIA IN MASA: Evenimentul Hangenberg a provocat moartea a 70% intre nevertebrate

Aproximativ 70% din toate nevertebratele care populau Pământul în urmă cu 359 de milioane de ani, la sfârşitul perioadei Devonian (de acum 416 milioane de ani până acum 358 de milioane de ani) au murit probabil din cauza exploziei unei stele îndepărtate intrată la sfârşitul vieţii stelare în stadiul de supernovă, conform unui studiu desfăşurat de cercetători de la Departamentul de Astronomie al Universităţii din Illinois Urbana-Champaign şi publicat în ultimul număr al Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), transmite luni Live Science.

Spre sfârşitul Devonianului a existat un eveniment de extincţie în masă, denumit Evenimentul Hangenberg, care a dus la dispariţie peştilor cu plăcuţe osoase denumiţi placoderme şi a ucis aproximativ 70% din speciile de nevertebrate terestre.

Recent, spori conservaţi ai unor plante au oferit indicii despre această extincţie. Spori fosili datând de la graniţa dintre perioadele Devonian şi Carboniferous prezintă urme ale distrugerilor provocate de radiaţia ultravioletă (UV). Această descoperire sugerează că un eveniment cataclismic a produs o distrugere pe termen lung a stratului protector de ozon al planetei, care apară biosfera de efectele negative ale unei cantităţi prea mari de radiaţii UV. Conform noului studiu, oamenii de ştiinţă susţin că suspectul de serviciu ar fi una sau mai multe supernove care au explodat la distanţa de până în 65 de ani lumină de Terra.

Schimbările climatice şi activitatea vulcanică pot, la rândul lor, să afecteze stratul de ozon, însă dovezile descoperite în straturile geologice de la sfârşitul Devonianului nu au putut corela în mod clar distrugerea stratului de ozon de un cataclism de origine terestră, conform autorilor studiului.

Atunci când stelele foarte masive mor, produc explozii puternice de radiaţie UV, raze X şi raze gamma. Dacă o supernovă este suficient de aproape de Pământ, aceste radiaţii pot distruge complet stratul de ozon, expunând biosfera la sursa constantă de radiaţii UV care este Soarele. Însă, aceste efecte nu durează foarte mult în timp geologic. Pământul reuşeşte să-şi reconstituie scutul protector din ozon în interval de aproximativ un deceniu, conform coordonatorului acestui studiu, Brian Fields, profesorul în cadrul Departamentului de Astronomie al Universităţii din Illinois Urbana-Champaign.

Însă bombardamentul iniţial cu radiaţii reprezintă doar prima etapă a dezastrului pe care-l poate provoca o supernovă aflată prea aproape de Terra. "Ulterior, unda de şoc a supernovei ajunge în Sistemul Solar. Această undă de şoc acţionează ca un accelerator de particule, iar rezultatul este că Pământul este scăldat într-o ploaie intensă de particule cu niveluri ridicate de energie", particule cunoscute drept muoni, conform lui Fields. Această undă de şoc nu doar că distruge complet stratul de ozon al Pământului - din nou - iar muonii iradiază suprafaţa planetei şi pătrund adânc în subsol şi în oceane.

"Acestea afectează viaţa, iar radiaţiile cosmice vor rămâne o problemă pentru multe milenii, până la 100.000 de ani", conform lui Fields. Dacă o supernovă sau mai multe au distrus stratul de ozon al Pământului, acest lucru poate explica distrugerile produse de radiaţiile UV identificate în sporii şi polenul datând dintr-o perioadă de mai multe milenii de la sfârşitul Devonianului, susţin cercetătorii.

Dar cât de aproape trebuie să fie o supernovă pentru a afecta într-o aşa măsura Pământul? "Studiile desfăşurate de colegii mei dar şi de alţi oameni de ştiinţă au arătat că o supernovă care se produce la aproximativ 25 de ani lumină ar produce un cataclism biologic, o adevărată extincţie în masă. Pentru context, cea mai apropiată stea în prezent se află la 4 ani lumină (Proxima Centauri)" a adăugat el.

Extincţia în masă Hangenberg a fost mai puţin severă decât alte astfel de evenimente petrecute în istoria Pământului, condiţii în care cercetătorii au estimat că eventuala supernovă care a fost cauza acestui eveniment s-ar fi aflat la distanţa de aproximativ 65 de ani lumină de Pământ (deşi astronomii nu au identificat încă nicio stea la această distanţă care să intre în stadiul de supernovă acum 359 de milioane de ani, notează Live Science).

Vestea cea bună este că nu trebuie să ne facem griji de o eventuală supernovă, cel puţin nu în viitorul apropiat. "Vă anunţ cu bucurie că nu există nicio stea candidat să treacă în starea de supernovă în apropierea distanţei minime de siguranţă", a declarat Fields pentru Live Science.

În ultimii ani, atenţia astronomilor a fost atrasă de fluctuaţiile neobişnuite de luminozitate ale giganticei stele roşii Betelgeuse, ajunsă în ultimele stadii ale vieţii stelare şi care ar urma să explodeze ca supernovă relativ în curând (în termeni astronomici) - în următorii 100.000 de ani. Betelgeuse este o stea gigantică, de aproximativ 1.000 de ori mai mare decât Soarele, iar explozia sa va fi cu adevărat spectaculoasă. Aflată la 642 de ani lumină de Terra, supernova Betelgeuse nu ne poate pune în pericol, conform astronomilor.

