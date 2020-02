Se simtea ciudat si vedea ca burta incepe sa i se umfle, asa ca s-a dus la un control sa vada daca este insarcinata. Cand au vazut ce are acolo medicilor le-a fost frica sa se mai atinga de ea! „Sunati imediat la alte spitale!”

O femeie din Ucraina a avut parte de o adevarata surpriza in momentul in care s-a dus la un control pentru a-si confirma ca este insarcinata.



Oksana Kobeletskaya, in varsta de 36 de ani, era deja mama unei fetite de 3 ani. Cand a observat ca incepe sa se simta ciudat si sa ia in greutate a decis ca este cazul ca un medic sa o vada.

Ajunsa in salon s-a asezat pe pat. Doctorita a masat-o pe abdomen cu gelul special, dupa care a inceput sa o scaneze folosind aparatul cu ultrasunete.

„Mi-a spus ca sunt insarcinata! M-am bucurat enorm, dar adevarata surpriza a venit cand a inceput sa numere. Unu, doi, trei.. deja depasise acest numar si mie nu imi venea sa cred”, marturiseste Oksana.

A aflat in cele din urma ca urmeaza sa fie mama de cvintupleti. Doctorita a fost si ea foarte entuziasmata si le-a dat vestea colegelor ei, rugandu-le sa sune si pe la alte spitale.

„Am citit de asemenea cazuri doar in carti de specialitate. Stiu ca sunt foarte riscante, asa ca am decis sa ne consultam cu alti colegi, de la alte spitale, inainte de a face ceva. Nu am vrut sa ne atingem de ea pana cand nu am primit si alte sfaturi”, marturiseste doctorita.

In cele din urma micutii au venit pe lume intr-o stare perfecta de sanatate.

