Se solicita convocarea de URGENTA a sectiei de procurori din CSM

Membrii alesi ai CSM, Victor Alistar si Romeo Chelariu, reprezentanti ai societatii civile, solicita Vicepresedintelui procuror Nicolae Solomon sa convoace de urgenta Sectia pentru procurori a CSM pentru a discuta modul in care parchetele gestioneaza infractiunile impotriva persoanei, la care sa participe si membrii de drept, respectiv Procurorul General si Ministrul Justitiei, sub autoritatea caruia procurorii isi desfasoara activitatea. „Solicitarea vizeaza discutarea aspectelor de management si eficacitate in gestiunea functiilor judiciare, responsabilitatile si masurile de urmat, astfel incat sa se poata garanta efectiv siguranta cetateanului printr-o conduita profesionala ireprosabila a lucratorilor di ...