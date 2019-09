Se suspenda cursurile din cauza avariilor la conductele de apa

Scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nici nu a inceput bine scoala si autoritatile orasului Onesti, judetul Bacau, iau in calcul suspendarea cursurilor. De patru zile nu mai este apa la robinete, din cauza unor avarii repetate la conducta de apa.Primarul localitatii, Nicolae Gnatiuc, spune ca oamenii au ajuns la limita de suportabilitate din cauza lipsei de apa. „Am discutat in Comitetul pentru Situatii de Urgenta si despre suspendarea cursurilor scolare, nu am luat inca nicio decizie, urmeaza sa discutam din nou maine (n.r. marti)”, a declarat primarul orasului Onesti. Prima avarie la conducta prin care este alimentat orasul a avut loc joi si a fost reparata, insa ulterior au aparut altele care, potrivit reprezentantilor Companie ...