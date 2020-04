Un proiect de lege care prevedere suspendarea platii facturilor la gaz, electricitate, apa-canal, salubritate, internet si telefonie a trecut de Parlament. Legea trebuie promulgata de presedintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial pentru a putea intra in vigoare.

Se suspenda plata facturilor! Legea a trecut de Parlament

Camera Deputatilor a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea pe o perioada de 3 luni a platii facturilor la toate utilitatile. Este vorba despre facturile la gaz, electricitate, apa-canal, salubritate, internet si telefonie, potrivit cancan.ro

Proiectul a fost initiat de PSD, ALDE si Pro Romania.

Art. 4.- (1) La cererea beneficiarului, persoana fizica afectata direct sau indirect de masurile impuse de autoritatile competente, pe perioada starii de urgenta sau a operatorului economic, a carui activitate a fost oprita sau a caror venituri sau incasari s-au diminuat cu minimum 15% in luna in curs raportat la media celor doua luni anterioare, se amana la plata, pentru o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilitati: apa-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV, cu exceptia serviciilor de voce si date mobile.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni mentionate la alin.(1), beneficiarii de servicii de utilitati vor plati sumele scadente, esalonat, pe o perioada de 12 luni de la expirarea perioadei, fara a li se percepe dobanzi si penalitati de intarziere.

Totodata, contribuabilii operatori economici ar urma sa nu plateasca dobanzi sau penalitati de intarziere pentru perioada in care plata acestor utilitati este amanata.

