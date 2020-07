Se teme Gabriela Firea de Traian Basescu? / COMENTARIU

Poate că da. Poate că Traian Băsescu, dacă-și materializează intenția de a candida la Primăria Generală a Capitalei, are șanse reale să o scoată din joc pe Gabriela Firea. Și să creeze, la limită, un culoar pentru Nicușor Dan. Dar, până una alta, să vedem dacă Firea doar se alintă atunci când se miră de importanța pe care analiștii, dar și oamenii politici o acordă alegerilor pe București. Și când se întreabă de ce acestor alegeri li se acordă o importanță asemănătoare cu cea înregistrată în alegerile prezidențiale.

În realitate, nu și conform statisticilor populației domiciliate oficial în Capitală, Bucureștiul este o metropolă în care zilnic se află peste patru milioane de persoane. Adică aproximativ o cincime din populația întregii Românii. Din punctul de vedere al ponderii economice, aceasta este uriașă. O parte însemnată a taxelor și impozitelor de tot felul sunt percepute de la populația și societățile comerciale care acționează aici. Se poate spune fără a exagera că fiecare sector al Capitalei, ca forță umană și financiară, este de mărimea a aproximativ două județe. Aceste calcule, aceste estimări pot continua. Dar nu mai e necesar. Premiza este că al doilea om după președintele României ca număr total de voturi este întotdeauna primarul general al Capitalei. Iar primarii de sectoare, la rândul lor, câștigă de la cetățeani o forță și o legitimitate mai mare decât primarii principalelor orașe ale României. Nu doar se afirmă, dar așa și este: alegerile pe București dau tonul alegerilor parlamentare. Ele pot reorienta și reorientează, atunci când este cazul, întreg electoratul într-o direcție sau în alta. După opinia mea, Gabriela Firea este suficient de versată ca om politic pentru a înțelege cât se poate de clar logica expusă mai sus. Iar în continuare, să încercăm să răspundem la întrebarea dacă ea se teme sau nu de intrarea în cursă pentru poziția de primar general al Capitalei a lui Traian Băsescu.

În opinia mea, Gabriela Firea este îngrijorată cu adevărat. Indiferent care este obiectivul pe care-l urmărește Traian Băsescu. Dacă intră în competiție în nume propriu, așa cum a amenințat, atunci obiectivul lui nu este în niciun caz acela de a câștiga. Și de a obține astfel un al treilea mandat de primar general al Capitalei. Din acest punct de vedere, nu are suficiente resurse. PMP, partidul care l-ar susține în această competiție este în acest moment creditat la 5%. Băsescu însuși ar putea să obțină maximum 8-9%. Aceste scoruri de la începutul unei campanii electorale nu pot fi date peste cap în mod fundamental. Chiar dacă în trecut Băsescu s-a priceput să producă surprize remarcabile. El știe însă că, dacă ar intra în cursă în nume propriu, ar atinge două obiective. Ar mări scorul partidului și prin urmare șansa acestuia de a juca rolul balamalei la momentul negocierilor pentru majoritățile din consilii. Cu cele câteva procente, PMP ar putea să obțină, așa cum a făcut și până acum, în urma unor negocieri la sânge, poziții superioare în aceste consilii și alte avantaje politice majore, decât cele raportate strict la scorul electoral. Asta în primul rând. În al doilea rând, e bine să dăm din capul locului un răspuns la întrebarea cheie împotriva cui vor fi îndreptate gurile de tun ale lui Traian Băsescu. Cu două mandate în spate la Primăria Generală a Capitalei, de câteva ori deținător al unor portofolii ministeriale importante și președinte timp de două mandate, Traian Băsescu are evident o vastă experiență. Cunoaște pe căi ortodoxe, dar cunoaște și pe căi neortodoxe, adică prin intermediul statului subteran, cele mai importante dedesubturi din Primăria Generală a Capitalei. Dispune de oameni cheie în toate compartimentele și eșaloanele Primăriei Generale. Va folosi aceste informații împotriva lui Nicușor Dan? Extrem de greu de presupus. El va ieși zilnic pe televiziunile de știri și o va mitralia pe Gabriela Firea. În primul rând pentru că este mai comod și mai popular să ataci un personaj aflat într-o înaltă poziție de comandă și este mult mai greu și mai puțin interesant să ataci un aspirant la această poziție. Argumentele și informațiile furnizate în campania electorală de Traian Băsescu vor fi preluate și amplificate nu doar de către presă, ci și de către ceilalți contracandidați ai Gabriela Firea. Gabriela Firea ar putea deveni astfel un fel de Gulliver în țara piticilor, legată pe nesimțite și țintuită la pământ de nenumărate personaje, fiecare dintre ele aprpape insignifiant. Transformându-se într-o gură de tun, Traian Băsescu va crește și scorul partidului, undeva mai sus de procentele de 5% pe care le are azi, și va fi capabil să-și negocieze interesele.

Deschid acum o paranteză. La o scară mult mai mică, dar utilizând același mecanism, îl vom vedea acționând și pe Viorel Cataramă, candidatul noii Alianțe a Patrioților Români, și care deja și-a prezentat programul politic pe care l-ar aplica în eventualitatea în care ar deveni primar general al Capitalei. Ei bine, chiar și acest program politic este un atac la baionetă împotriva Gabrielei Firea și a acelei părți din agenda ei politică de acum patru ani care, dintrun motiv sau altul, a rămas neonorată.

Frontul anti-PSD pleacă la luptă cu câteva avantaje clare, dar și cu două handicapuri. Primul avantaj constă în procentele pe care le au partidele conform estimărilor sociologice. Am arătat că PMP pleacă din start cu 5%. USR este pe prima poziție. Are 28%. Din acest motiv, în București negociază la sânge cu PNL, care s-a dovedit incapabil să aibă un candidat propriu la Primăria Generală a Capitalei, care și-a destructurat practic propriile organizații, care a pierdut 500 de activiști experimentați ce au trecut cu arme și bagaje în tabăra Gabrielei Firea și care în aceste zile este incapabil să negocieze poziții cu adevărat importante la nivelul sectoarelor Bucureștiului. În plus, așa cum am arătat în editorialul anterior, campania PNL ar putea fi pur și simplu aruncată în aer în urma deciziei Justiției de a anula două documente cheie semnate de Ludovic Orban anul trecut. Sunt tare curios cum se va descurca PNL în alegeri, dacă nu va mai putea propune în nume propriu niciun candidat și dacă nu va putea desemna reprezentanți în secțiile de votare. Oricum, PNL ocupă abia a treia poziție pe podium. Pentru că pe locul doi este PSD. Ale cărui rânduri sunt rupte de două ori. O dată direct de către Victor Ponta, care a decis să facă opoziție PSD-ului în alegerile pe București și în al doilea rând de către Robert Negoiță, un primar de sector redutabil, un om al sistemului, deci susținut de către statul subteran și care a decis să candideze și pentru sector, dar și pentru Primăria Generală a Capitalei. Din nou, va fi un tun experimentat și efiicient îndreptat direct împotriva Gabrielei Firea. Dar atenție. Una peste alta, în București frontul anti-PSD dispune la prima strigare de 58% dintre voturile electoratului, iar frontul anti-Firea, dacă introducem în ecuație și Pro România, va avea și mai mult. Aparent, Gabriela Firea pleacă cu un serios handicap.

Este însă adevărat că alegerile locale, în special cele de primari și cu atât mai mut alegerile din București sunt mai întâi despre persoane și abia în al doilea rând despre partide. De aceea nu este deloc exclus ca doamna Gabriela Firea, un excepțional comunicator, o persoană care știe să acționeze spontan și în forță, echilibrată și în același timp îndrăzneață ca om politic, să reușească să facă diferența dintre scorurile pe partid și scorurile pe persoană fizică.

În afara oricăror îndoieli este însă faptul că, în ciuda afirmațiilor pe care le face, ei îi este cu adevărat frică de intrarea în forță în scena bătăliei pentru București a lui Traian Băsescu. Sunt aproape sigur că acesta nu va candida. El doar își șantajează partenerii de guvernare. Sau poate nu știați că PMP se află la guvernare, disimulat în eșaloanele doi și trei ale puterii și în fel de fel de sinecuri date cadou de Ludovic Orban? Băsescu șantajează, cum a făcut toată viața, într-un mod iscusit și curajos, pentru ca în final să obțină ceea ce vrea de la un USR-PLUS extrem de incisiv și de obraznic și de la un PNL gata să dea ortul popiii în București. Dar după ce, chiar în această săptămână, va obține ceea ce dorește și nu va mai trebui să candideze și nici nu va plasa un candidat propriu pentru poziția de primar general al Capitalei, el își va respecta contractul, pentru că are tot interesul să o facă. Și, cum arătam mai sus, va pune toate tunurile pe Gabriela Firea.

Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist