Se trece la ora de iarna. In aceasta noapte ora 4 devine ora 3.

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, România trece la ora de iarnă. Sâmbătă noapte, ora 4.00 va deveni ora 3.00. Primele afectate vor fi cursele de transport. CFR Călători a anunțat deja că trenurile vor staționa o oră în timpul nopții. CFR a dat un comunicat de presă în acest sens în care îi The post Se trece la ora de iarnă. În această noapte ora 4 devine ora 3. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.