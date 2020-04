Se va face cum vrea Firea. Unele companii le inghit pe altele. Iata de ce

In ciuda obiectiilor ridicate de PNL si USR, Administratia Firea a primit vineri acordul Consiliului General sa contopesca mai multe companii municipale. Motivul invocat pentru aceste fuziuni intre companii este ca, in timp ce unele dintre ele ar fi performat, altele nu si-au dovedit eficienta, in ultimii ani, au explicat surse consultate de Ziare.com.