Se va prelungi perchezitia la casa lui Dinca in urma solicitarii DIICOT-ului

Caz Caracal 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-au scurs aproape trei saptamani de cand echipele de investigatori si criminalisti scotocesc casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca. Insa, pentru ca spera mai gaseasca urme pe care sa le transforme mai apoi in probe, procurorii DIICOT cer prelungirea mandatului de perchezitie cu inca o saptamana. In cursul zilei de astazi, procurorii DIICOT – cei care coordoneaza ancheta in teribilul caz de la Caracal, au luat decizia ca mandatul de perchezitie sa fie prelungit pana la sfarsitul acestei luni. Documentul aprobat de instanta in baza caruia au loc in prezent cercetarile la ”casa groazei” expira duminica, 25 august, ceea ce ar insemna ca in acea zi perchezitiile sa fie oprite. Cum anchetato ...