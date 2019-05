Se vinde peste stricat in peste 50% din marile magazine din tara

Peste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doar o saptamana de la descoperirea retelei care vindea peste otravit cu mercur, inspectorii ANPC au gasit marfa stricata in mai mult de jumatate dintre marile magazine controlate. Teoretic, de la granita pana la rafturi, pestele trebuie verificat de trei ori. Practic, multe produse intra in tara deja alterate si nimeni nu le opreste sa ajunga in farfuriile romanilor. Medicii avertizeaza ca riscul de imbolnavire este mare. Sunt imagini filmate in depozitul unuia dintre cele mai mari lanturi de hypermarketuri din Capitala. Inspectorii ANPC au descins in lazile cu peste. Pestele stricat, din marile magazine, era tinut si in conditii neigienice Verdictul se da pe loc. La fel si amenda. La peste alterare ...