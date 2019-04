Se vor da tichete de Paste. Vezi daca si tu primesti

tichete google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatii companiilor private si o parte din bugetari vor primi si in 2019 tichetele valorice de Paste. In plus, mai multe primarii ofera tichete valorice pensionarilor. Aproximativ 700.000 de romani vor primi in acest an tichete valorice de Paste, aici fiind inclusi atat angajatii in sistemul privat si cel de stat cat si pensionarii care vor primi tichete de la primarii. Numarul este in crestere cu mai mult de 100.000 de persoane, numarul companiilor marindu-se cu 2.000. Anul trecut, au fost 500.000 de angajati si cateva zeci de mii de pensionari care au primit aceste beneficii. Tichete tratament balnear 2019. Vezi daca si tu primesti Mai mult, unele companii au decis sa ofere beneficii si de 1 mai pentru m ...