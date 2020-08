Sebastian Lazaroiu: PSD a fost pus sub tutela. Obiectivele minimale, incredințate de statul paralel

Sociologul Sebastian Lăzăroiu analizează rezultatul Congresului PSD de sâmbătă referindu-se la un PSD „pus sub tutelă” și misiuni primite din partea „statului paralel”. Fostul ministru scrie într-un editorial publicat pe ziare.com că PSD are nevoie de 4 ani de opoziție pentru a se reforma și a scăpa de reputația căpătată în ultimii ani.

„Echipa Ciolacu-Grindeanu-Dancu a primit o misiune grea, si nu din partea delegatilor la congresul tocmai incheiat. Obiectivele sunt minimale: reconectarea partidului la valorile europene, evitarea derapajelor anti-democratice, tinerea in frau a instinctelor populiste inainte de alegeri. Asta ar trebui sa se intample chiar de maine”, scrie Lăzăroiu.

„Ambitiile echipei sunt insa ceva mai mari si pe termen mai lung. Ele merg mai departe deci si vizeaza: curatarea partidului de national-comunismul pagubos (mostenit pe filiera PRM), promovarea valorilor stangii moderne, atragerea unor categorii noi de electorat (clasa de mijloc, asa cum e numita in documentele lor programatice).

Obiectivul nemarturisit din spatele acestor ambitii si misiuni este unul extrem de dificil si tine de arta disimularii: mentinerea partidului departe de putere in urmatorii patru ani, dand impresia, in aceasta toamna, ca vrea sa recastige puterea. Pare o gluma, dar nu e. Echipa Ciolacu stie ca nu poate spera la o reala schimbare interna cu partidul aflat la guvernare. Orice partid are nevoie de exercitiul umilintei pentru a-si corecta erorile din trecut, cu atat mai mult pentru o reforma profunda”, mai notează sociologul.

Sebastian Lăzăroiu afirmă că Marcel Ciolacu are nevoie ca Firea să piardă funcția de primar general al Capitalei, dar și să marginalizeze anumite personalități din partid, cum ar fi Lia Olguța Vasile, Șerban Nicolae, Florin Iordache.

„Daca obiectivele minimale, incredintate de statul paralel, pot fi atinse destul de repede, ambitiile echipei Ciolacu par totusi nerealizabile. Partidul are aceeasi problema mai veche, bine cunoscuta de Dancu. Nu poti vorbi despre drepturile minoritatilor sexuale, despre statul laic, ca sa dam doar doua exemple, fara sa ostilizezi electoratul traditional al partidului, in esenta conservator. De cate ori s-a pus problema acestei tranzitii demografice si valorice, a intervenit calculul: ne putem permite sa pierdem niste voturi sigure in schimbul promisiunii altor voturi?”, mai scrie Lăzăroiu.