Sebastian Moga dupa infrangerea cu Poli Iași: 'Nu am aratat a echipa. Suntem totusi Dinamo'

Tehnicianul Sebastian Moga a declarat, vineri seară, după înfrângerea înregistrată de Dinamo în meciul cu Poli Iaşi, scor 0-2, că dinamoviştii nu au arătat “a echipă” şi au cel mai slab start de campionat din istorie, potrivit news.ro.

"Nu am arătat a echipă astăzi. Nu am arătat ceea ce vrem noi, ceea ce se vrea, suntem totuşi Dinamo. Am părut o echipă debusolată. Chiar dacă am jucat cu doi atacanţi, nu am avut ocazii de gol. Păcat, păcat. Nu am venit cu centrări, nu am câştigat un duel unu la unu, nu am câştigat mingea a doua. Păcat! Am venit cu speranţe mari, mai ales că am venit cu un moral bun, dar nu am avut nici atitudine. Se simte lipsa lui Nistor, se simte lipsa tuturor jucătorilor care sunt accidentaţi. Cu siguranţă este cel mai slab start de campionat din istorie, cu părere de rău. Sunt sigur că odată cu revenirea lui Eugen o să fie altceva, o să arate altfel echipa. Singurul lucru îmbucurător, faptul că am terminat jocul cu cinci jucători sub 21 de ani. Multe plusuri nu am avut la acest meci. Urmează meciul cu Chindia, o să ne pregătim la antrenament cum am făcut şi până acum, dar dacă nu ne schimbăm atitudinea, dacă fiecare jucător nu încearcă mai mult, nu munceşte mai mult şi la antrenamente, este greu" a spus Moga, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia Dinamo a fost învinsă, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Poli Iaşi, în etapa a cincea a Ligii I. Golurile au fost marcate de Breeveld ’22 şi Horşia ’32.

Pentru dinamovişti este al patrulea eşec din acest sezon, în care au înregistrat şi o victorie. Poli Iaşi a obţinut în primele cinci etape trei victorii şi două remize.