Sebastian Vettel va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Canadei

Probleme imense pentru marile primării din țară. Apel de urgență din partea mai multor primari de mari orașe. Aceștia spun că bugetele de avarie pe care le au pentru al doilea an deja le pun în pericol funcționarea. Cel mai vocal dintre edili, Gabriela Firea, e cea care a folosit sintagma faliment nedeclarat cerând Guvernului banii promiși.

Viitorul sună rău pentru Liviu Dragnea. Una dintre complicele acestuia din Dosarul Bombonica a mai încasat o condamnare. Dosarul e în legătură strânsă cu cel al Angajărilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, in care fostul lider PSD a primit 3 ani si jumatate de inchisoare.

Kim Jong Nam, fratele vitreg al actualului lider de la Phenian, care a fost asasinat în februarie 2017 în Malaysia, era informator al Agenției Centrale de Informații din SUA, potrivit publicației The Wall Street Journal, citate de The New York Times.