Secția de judecatori a CSM: Președintele Klaus Iohannis a incalcat grav independența justiției

În raport de afirmațiile Președintelui României formulate în data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire în funcția de ministru al justiției a unui judecător, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii condamnă public astfel de acte ca fiind ingerințe deosebit de grave la adresa independenței justiției, se arată într-un comunicat de The post Secția de judecători a CSM: Președintele Klaus Iohannis a încălcat grav independența justiției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.