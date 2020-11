Seceta din Romania face sa ploua cu bani europeni

3,2 miliarde de euro ar urma sa intre in construirea unui nou sistem national de irigatii si a dezvoltarii sistemului antigrindina, banii provenind din fonduri europene. Astfel ca, 3,09 miliarde se vor duce in sistemul de irigatii/umectare, iar restul de 110 milioane de euro in sistemul national anti-grindina.