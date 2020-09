Seceta in majoritatea regiunilor agricole din tara, in urmatoarea perioada. Regimul termic va fi normal

Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va semnala, in urmatoarea perioada, in majoritatea regiunilor agricole din tara, iar continutul de apa va fi in limite scazute si deosebit de scazute, arata prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru perioada 18 - 24 septembrie 2020.