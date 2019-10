Secretar de primarie, retinut pentru luare de mita si trafic de influenta

În completarea comunicatului nr. 772/VIII/3 din 12 octombrie 2019, procurorii din cadrulau dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:secretar al, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:- luare de mită,- trafic de influenţă,Două persoane fizice fără funcții publice, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de trafic de influență.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada august – octombrie 2019, inculpatul G.F., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma 20.000 euro pentru a o ajuta să intre în posesia unor terenuri la care era îndreptățită, dar și pentru a-și exercita influența pe care pretindea că o are față de funcționari din cadrulcu atribuții în derularea procedurilor de retrocedare.Suma pretinsă de inculpat reprezenta un procent de 10% din valoarea acelor terenuri.În același context, în data de 10 octombrie 2019, inculpatul G.F. ar fi primit de la martor, în sediul Primăriei orașului Gătaia, suma de 14.000 euro, urmând ca restul de bani să-i fie remiși după rezolvarea favorabilă a cererilor de retrocedare.În perioada iunie – octombrie 2019, pentru același motiv, ceilalți doi inculpați ar fi pretins de la martor suma de 40.000 euro.Dosarul a fost trimis spre judecarecu propunere de a se menține măsurile preventive dispuse în cauză.În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din parteaFacem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conformfinalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.