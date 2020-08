Secretar de stat: “Eu cand imi pun masca, nu mai aud. Mi se amesteca simțurile”

Declarație amuzantă venită din partea secretarului de stat în Ministerul Turismului, Răzvan Pîrjol care a declarat că are reale dificultăți în a purta masca de protecție pentru că în momentul în care și-o pune pe față are senzația că nu aude ce spun cei din jurul său. ”Industria ospitalității este o industrie a păcii, deci […] The post Secretar de stat: “Eu când îmi pun masca, nu mai aud. Mi se amestecă simțurile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.