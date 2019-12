Secretar de stat: Imaginile din Blocul operator afecteaza emotional. Acreditarea Spitalului Floreasca, suspendata

Intervenţia chirurgicală de la Floreasca şi momentul în care pacienta a luat foc pe masa de operaţie au fost surprinse de camerele de supraveghere. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan a apreciat că imaginile sunt “lămuritoare” pentru anchetatori dar şi că “afectează emoţional”. „Se vede filmul evenimentelor, intervenția chirurgicală care s-a desfășurat, în The post Secretar de stat: Imaginile din Blocul operator afectează emoţional. Acreditarea Spitalului Floreasca, suspendată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.