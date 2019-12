Secretar de stat, in cazul pacientei arse la Floreasca: Profesorul Beuran semneaza protocolul operator al interventiei

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, declara ca vineri au fost deja facute primele verificari in cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca. Desi medicul Mircea Beuran - despre care deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a semnalat cazul, a relatat ca este cel care a facut interventia - a negat ca s-ar fi aflat in unitatea medicala in acea zi, el semneaza protocolul operator al acestei interventii, sustine secretarul de stat.