Secretar de stat in Ministerul Sanatații: Am trecut de varful pandemiei, suntem pe curba descendenta

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat la Digi24 că cifrele oficiale privind evoluția pandemiei în România arată că am trecut de vârf. Suntem pe pantă descendentă, a spus Moldovan, care a adăugat că românii vor putea merge în concediu, dar cu respectarea măsurilor de prevenție. "Am trecut de vârf. Vârful a […]