Secretar de stat in Ministerul Sanatații: De 1 și 8 martie dam flori doamnelor, dar nu le mai pupam

Secretarul de stat Nelu Tătaru, din Ministerul Sănătății, a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută la sediul instituției că pentru a preveni coronavirusul e mai bine să evităm „pupăturile”. „Dăm numai florile, fără să ne pupăm!”, a declarat Nelu Tătaru, în contextul în care obişnuieşti ca, de 1 şi 8 martie, să pupi doamnele The post Secretar de stat în Ministerul Sănătății: De 1 și 8 martie dăm flori doamnelor, dar nu le mai pupăm appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.