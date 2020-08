Secretar de Stat in Ministerul Sanatatii, despre medicii scolari detasati la DSP: O sa gasim solutii echilibrate pentru a asigura siguranta epidemiologica in scoli

Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Horatiu Moldovan a afirmat ca autoritatile vor gasi solutii echilibrate pentru a asigura siguranta epidemiologica in scoli, odata cu deschiderea anului scolar, si functionalitatea directiilor de sanatate publica, avand in vedere ca multi medici scolari sunt detasati in aceasta perioada la DPS-uri.