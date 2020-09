Secretarul de stat de la Educație care a intrat in concediu pentru campania electorala a pierdut alegerile

Secretarul de stat Luminița Barcari, care a intrat în concediu de odihnă cu o săptămână înainte de a începe școala, la începutul lunii septembrie, a pierdut cursa electorală pentru șefia Consiliului Județean Ialomița. La debutul anului școlar, ministrul Educației, Monica Anisie a fost întrebată de jurnaliștii prezenția la conferința de presă privind scenariile după care […] The post Secretarul de stat de la Educație care a intrat în concediu pentru campania electorală a pierdut alegerile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.