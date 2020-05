Secretarul de stat Liviu Rogojinaru: 'Lucratorii romani reveniti in tara nu vor ramane aici, niste roboti frumosi ar fi minunati'

Lucrătorii români reveniţi în ţară vor pleca din nou la toamnă în străinătate, astfel că pentru rezolvarea problemei lipsei forţei de muncă din România trebuie aduşi muncitori străini, trebuie continuată strategia revenirii lucrătorilor români şi trebuie folosiţi roboţii, a declarat, marţi, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), Liviu Rogojinaru, într-o conferinţă organizată de "România Durabilă".

"Dacă pentru acei 1.200.000 de oameni care au venit din afară am găsi soluţia să-i ţinem în ţară sau am găsi de unde să luăm 1.200.000 de salariaţi care să vină în economia românească, ne-ar rezolva problema pe care o aveam până acum câteva luni de zile, că toţi ţipam că nu găsim salariaţi, nu găsim oameni. Sincer, nu cred că cei care s-au întors vor dori să rămână în România, dar să sperăm că vom găsi soluţii ca măcar pe câţiva să îi mai ţinem pe acasă", a afirmat Liviu Rogojinaru, potrivit agerpres.ro.

Secretarul de stat din Ministerul Economiei a apreciat că ar fi minunat dacă această criză a forţei de muncă din România ar putea fi rezolvată folosind roboţii.

"Cred că, din nefericire, ne vom întoarce probabil din septembrie-octombrie 2020 la septembrie-octombrie 2019, adică cei care au venit vor pleca înapoi, fiecare la ce avea de făcut, şi noi o să avem aceeaşi lipsă de forţă de muncă calificată ca şi anul trecut. Mi-aş dori din tot sufletul să greşesc, dar... Un mod de a gândi e să mergem mai departe să vedem unde găsim salariaţii ok pe care să-i aducem să lucreze în România; ne continuăm gândirea vizavi de cum să-i aducem înapoi pe românii care poate s-au săturat sau poate s-au speriat şi care vor să vină şi uşor-uşor să reîntregim oamenii care sunt în această ţară. Şi normal, dacă reuşim să rezolvăm foarte repede cu nişte roboţi foarte frumoşi, ar fi minunat", a menţionat Liviu Rogojinaru.

La rândul lui, directorul general al Fan Courier, Felix Pătrăşcanu, a declarat că a fost dezamăgit de faptul că românii reveniţi iniţial în ţară au început să plece din nou în străinătate.

"Aveam un optimism moderat, când am văzut foarte mulţi români, din informaţiile noastre acel 1.000.000 de români întorşi în ultima perioadă în ţară, şi mă gândeam că o să fim invadaţi de cereri de joburi. Dar m-am întristat foarte tare văzându-i plecând rapid în Germania să culeagă nu ştiu ce fructe de pe acolo. Ce pot să spun e că românii spun că vor veni acasă, mulţi dintre ei ne-au spus lucrul acesta, în momentul în care vor avea o infrastructură de sănătate bine pusă la punct şi infrastructură de transport", a declarat directorul general al Fan Courier.